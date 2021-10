Homem em posse de veículo furtado é preso em flagrante pela PM no distrito de Vila Isol em Novo Progresso

A Polícia Militar do distrito de Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso) localizou e prendeu em flagrante um homem em posse de um caminhão furtado em Novo Progresso. (Foto:Divulgação PM)



A captura ocorreu por volta das 16h00mn do dia 30 de setembro de 2021 quando o acusado foi procurar emprego em uma oficina mecânica com o veículo roubado. O proprietário da oficina mecânica disse que um dos funcionários da oficina reconheceu o veículo que teria sido furtado na cidade de Novo Progresso. O proprietário da oficina Maranata Sr. Douglas comunicou a Policia Militar que o caminhão caçamba, branco, de placa JXF-7839 estava de posse do nacional Vander que esteve em busca de emprego e foi reconhecido com o veículo roubado em Novo Progresso. Em ato contínuo, os militares realizaram rondas no Distrito, onde, em via pública, foi localizado o suspeito juntamente com o veículo. Diante disso, o nacional Vander M>D>C> recebeu voz de prisão e foi conduzido à base da Policia Militar do distrito, onde foi autuado em flagrante pelo crime. O nacional VANDER M. D. C. após ser preso confessou para PM que furtou o veículo no dia 29/09 e que iria vender.

O caminhão recuperado foi furtado em Novo Progresso no dia 29 de setembro de 2021, do Sr. MAURILIO R. C. .

O infrator e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

