Homem matou filha de 3 anos e baleou ex-mulher no dia do casamento dela, no PR

Pequena Ayla Neres, de 3 anos, foi morta a tiros dentro do carro do pai (Foto: Arquivo Pessoal/ via RICtv Londrina)

O casal estava separado há cerca de dois anos; avó da criança afirmou que suspeito não aceitava término da relação.

O homem suspeito de matar a própria filha, a pequena Ayla Neres Souza, de 3 anos, e balear a ex-esposa na cabeça, cometeu o crime no dia do casamento da mulher, de 34 anos. A mulher estava com casamento marcado para esta segunda-feira (23) e foi surpreendida quando o ex-companheiro atirou contra a filha dos dois, dentro de um carro.

A avó da criança contou que a filha iria se casar nesta segunda-feira, e acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. A avó afirmou que o homem não aceitava o fim do relacionamento. O ex-casal estava separado há dois anos.

Uma amiga da mulher também comentou que estava percebendo um comportamento estranho do suspeito, mas que não acreditou que ele faria alguma coisa. Ela estava acompanhando a amiga quando o ex chegou até o condomínio para entregar a filha após o final de semana. No entanto, o homem teria atirado contra a criança e a ex-mulher, e fugido com a filha baleada no carro.

O veículo foi localizado abandonado na manhã desta segunda-feira (23), com a pequena Ayla morta no carro. O pai fugiu e ainda não foi localizado. Buscas estão sendo feitas pela região na tentativa de encontrar o suspeito.

A mãe da criança foi socorrida após levar um tiro de raspão na cabeça, e transferida para o Hospital Evangélico. O caso dela é considerado estável.

