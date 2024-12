Assalto frustrado termina com dois suspeitos mortos no Pará

Foto: Reprodução | A guarnição entrou em contato com o hospital para prestar socorro aos suspeitos baleados, mas ambos não resistiram e evoluíram a óbito.

Na noite da última sexta-feira (20), um assalto cinematográfico chamou a atenção no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. Imagens gravadas por câmeras de segurança ajudaram, posteriormente, a Polícia Militar a identificar os suspeitos e, por meio de denúncias anônimas, localizar a dupla infratora.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 81º Pelotão Policial Destacado de São Sebastião da Boa Vista, sob o comando do sargento Guedes, subordinado ao 8º Batalhão, que tem o comando do tenente-coronel Lopes e do capitão Lopes, e ao CPR XII do Marajó Ocidental, sob o comando do tenente-coronel Morais.

Os fatos narrados afirmam que, durante patrulhamento realizado pela guarnição de serviço, esta recebeu várias denúncias anônimas a respeito do paradeiro dos assaltantes do posto Competro. Entre os suspeitos estavam Leandro Ferreira Serrão e Alessandro Serrão Ferreira, conhecidos no município por diversos roubos, assaltos e por serem muito violentos com as vítimas. Inclusive, Alessandro Serrão já havia trocado tiros em outra oportunidade com a Polícia Militar e a Polícia Civil de São Sebastião da Boa Vista.

Com base nas informações, a guarnição se deslocou até a residência indicada nas denúncias, localizada na Rua 21 de Abril. Ao chegar ao local, foi feito o cerco policial. Leandro Ferreira Serrão foi avistado e imediatamente recebeu a ordem de parar, mas desobedeceu e correu para dentro da residência.

A guarnição entrou no imóvel e foi recebida a tiros pelos suspeitos. Para revidar a injusta agressão, os militares não tiveram outra alternativa senão responder ao fogo. Após intensa troca de tiros, os dois agressores foram neutralizados. A guarnição entrou em contato com o hospital para prestar socorro aos suspeitos baleados, mas ambos não resistiram e evoluíram a óbito.

Consta também que, com os dois, foram encontrados uma arma de fogo caseira, supostamente calibre .28, com uma munição deflagrada e uma intacta, e uma pistola PT 940, da marca Taurus, calibre .40, com três munições deflagradas e oito munições intactas. As armas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião da Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar, Alessandro Serrão Ferreira e Leandro Ferreira Serrão possuem ficha criminal, com passagens por homicídio, roubo qualificado e porte de arma de fogo.

