Homem tem antebraço semi decepado após levar terçadada, em Santarém

(Foto: Reprodução)- Na noite de domingo (14), um homem foi atacado a golpes de terçado dentro de um bar localizado na Avenida Olavo Bilac, grande área do Santarenzinho, em Santarém.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima identificada como Antônio Junior Rocha Ramos, 40 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital com o antebraço semi decepado.

De acordo com informações apuradas por nossa reportagem, Antônio Júnior passou por uma sutura e o membro foi reconstituído por ainda haver cartilagem. Atualmente ele esta consciente e aguarda uma nova avaliação médica, além dos resultados dos exames.

Em vídeo gravado por populares é possível ver a vítima no chão sem esboçar nenhuma reação. As imagens seguintes capturadas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que o suspeito sai do bar e joga o terçado no chão. Logo depois, uma mulher chega correndo, pega a arma do crime e os dois fogem em uma motocicleta.

Familiares informaram que a principal motivação do crime seria vingança. O caso foi registrado por volta de 1h da madrugada na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

