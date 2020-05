Homem morre com facada no pescoço em Belterra

Motivações do crime ainda são desconhecidas pela Polícia (Foto:Divulgação)

Abel Júnior Santos Ferreira, de 27 anos, morreu depois de levar uma facada no pescoço no final da tarde deste sábado, 16, no município de Belterra, no oeste do Pará.

O crime ocorreu por volta de 18h, na estrada 1, no bairro de Jurubeba. As circunstâncias da morte do homem, no entanto, ainda são desconhecidas. Na localidade, ninguém soube informar à Polícia Civil quem teria sido o autor do homicídio nem as possíveis motivações.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas, devido à gravidade do golpe, não resistiu e morreu momentos depois, na instituição de saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Cívil, mas até o momento ninguém foi preso.

Por:Redação Integrada

