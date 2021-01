Jovem é preso suspeito de tráfico de entorpecentes em garimpo Crepurizinho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão aconteceu após a polícia receber informações de que Marcos estaria saindo no carro da linha daquela comunidade na posse de um celular que teria sido furtado. Diante disso, os policiais partiram para a saída do garimpo e fizeram a abordagem do suspeito.

You May Also Like