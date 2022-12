Homem morre em acidente entre carro e moto na transamazônica

A Polícia Rodoviária Federal informou que as causas do acidente que vitimou o garupa Marcos Dione, no KM 105 da rodovia transamazônica próxima à cidade de Medicilândia aconteceu no último dia 24 de dezembro 2022. (Foto: Divulgação/Redes Sociais).

O condutor da motocicleta não identificado, colidiu de frente com carro de passeio que seguia no sentido município de Placas ainda de acordo com a PRF, os passageiros do veículo estavam com cinto de segurança já o condutor da motocicleta estava com um garupa e teria invadido a contramão e colidindo com o carro.

De acordo com levantamento da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta tinha registro de furto e detectou que o condutor da moto teria ingerido bebida alcoólica e foi conduzido para a delegacia de Polícia, o piloto da moto não usava capacete no momento do acidente. (Com informações do Portal Plantão 24horas News – Texto: Queiroz Filho)

Jornal Folha do Progresso em 28/12/2022/09:48:31

