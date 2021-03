Homem morto com disparos de arma de fogo em Santarém é encontrado com uma espingarda na mão

Homem foi encontrado morto em área privada na avenida Fernando Guilhon, em Santarém — Foto: Redes sociais

Caso aconteceu em uma área privada na Fernando Guilhon, na madrugada desta terça-feira (16).

O corpo de um homem que foi morto com disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (16) em Santarém, no oeste do Pará, foi encontrado pela polícia no início da manhã. O caso aconteceu em uma área privada localizada na avenida Fernando Guilhon.

De acordo com informações da polícia, o vigilante da área ouviu disparos de arma de fogo e acionou a guarnição. Após uma varredura na área, o corpo de Sandro da Silveira Vieira foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e chegou a ir até o local, mas a vítima já estava sem vida.

Foram identificadas perfurações por tiros de arma de fogo, inclusive na boca da vítima que estava com uma espingarda na mão. A polícia acredita na possibilidade do autor do homicídio ter deixado a arma na mão da vítima para atrapalhar as investigações.

Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local para apurar as informações preliminares. Um inquérito será instaurado para investigar o caso.



