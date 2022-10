Homem procurado por homicídio é preso pela PRF, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Na segunda-feira (24), por volta das 09h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem procurado pela justiça por homicídio, durante fiscalização no km 995 da BR-163, em Santarém, no Pará.

