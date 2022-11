Homem suspeito de abusar sexualmente de criança morre em confronto com a PM no Pará

Homem suspeito de abusar sexualmente de criança morre em confronto com a PM em Parauapebas (Foto: Divulgação / PM)

O suposto abuso teria sido filmado, mas as autoridades não souberam informar quando o caso ocorreu

Com o suspeito, foi apreendida uma espingarda do tipo cartucheira com duas munições.

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) no domingo (13) na Vila Carimã, zona rural do município de Parauapebas, na região sudeste do Pará. O suspeito teria sido flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma criança na região, mas as autoridades não souberam informar quando o caso ocorreu. As informações foram divulgadas pela PM.

O caso chamou atenção de uma equipe do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM) que recebeu denúncias de moradores da Vila Nova e decidiu averiguar o ocorridol. Os policiais foram até o local e os moradores afirmaram que o caso era verdade.

Os residentes disseram que o suspeito estaria em uma área conhecida como Baia dos Cavalos. A PM cercou o local e, assim que o suspeito percebeu a presença dos militares, atirou contra a polícia. Houve troca de tiros. O homem foi atingido por um disparo e morreu enquanto era socorrido.

