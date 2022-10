Homem tem o carro crivado de balas e morre em Moraes Almeida no Pará

Vítima foi atingida no absomem, cabeça e nas pernas. Polícia Civil investiga o caso. (Foto: Reprodução)

Um homem conhecido com Gean Pinheiro (Agiota), morador de Moraes Almeida, teve o carro atingido na noite desta quarta-feira, 26 de outubro de 2022, por disparos de arma de fogo, enquanto trafegava pela via pública as margens da rodovia BR 163, perímetro urbano de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), distrito de Itaituba-PA.

Segundo testemunhas, a camionete Hilux de cor prata que estava sendo conduzida pela vítima foi trancado por outros dois veículos, de cor vermelha e cinza, de onde saíram os atiradores, a vítima saiu do veículo para fuga a pé quando foi alvejado e morreu no local.



O motorista, identificado como Gean Pinheiro(Agiota), foi atingido por disparos de pistola calibre 380, na cabeça e nas pernas. Ele morreu no local.A polícia acredita que foi uma execução.

A Polícia Militar encaminhou a ocorrência para polícia Civil da cidade de Trairão, que deve abrir inquérito para investigar o caso e diligências devem ser realizadas para coletar informações e identificar os responsáveis pelos crimes.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 190. O sigilo é garantido.

O Jornal Folha do Progresso recebe denúncias via WhatsApp (93)984046835, sob sigilo.

Leia ocorrência da Policia Militar

*OCORRÊNCIA:* 🚔POLÍCIA MILITAR DO PARÁ🚔

COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL-X

15° BPM BTL TRANSAMAZÔNICA

ITAITUBA/PA

DATA 27/10/2022

103° PPD MORAIS ALMEIDA HOMICÍDIO Que durante rondas esta GU PM foi acionada por populares após estes ouvirem disparos de arma de fogo as margens da BR 163, área urbana deste distrito. Que de imediato foi realizado deslocamento até o local informado. Que esta GU PM já se deparou com o nacional ao solo alvejado com vários disparos de arma de fogo, sendo que a vitima foi reconhecido por testemunhas pelo suposto nome de GEAN PINHEIRO. Que segundo informes duas caminhonetes, sendo uma de cor vermelha e outra de cor preta, realizaram o cerco a vitima que se encontrava em uma caminhonete TOYOTA HILUX, COR CINZA, PLACA QCF-7I74, ressaltando que após consulta no INFORSEG, e mantido o contato com a verdadeira proprietária, verificou-se que este na verdade se trata de um veiculo clonado. Que os acusados efetuaram vários disparos de pistola Cal.380 no veiculo da vitima, sendo que na tentativa de salvar sua vida empreendeu fuga a pé, porém foi alvejado pelas costas vindo a cair ao solo em seguida os acusados efetuaram disparos na cabeça do mesmo, demonstrando claramente se tratar de uma execução. Que somente após terem certeza da morte do individuo estes adentraram nos veículos acima mencionados e evadiram tomando rumo ignorado. Que segundo informes de testemunhas o crime foi motivado por cobrança de dividas. Que o fato foi comunicado ao delegado HELDER da UIPP 109° Trairão para procedimentos legais. Informando que este autorizou a remoção do corpo. Ressaltando ainda que esta GU PM encontrasse realizando diligências na tentativa de localizar suspeitos e obter informações que ajudem a solucionar o referido crime. *Material Apreendido:* 01(um) Toyota Hilux, cor prata, placa QCF-7I74 (Clonada).

01(um) – Celular Samsung.

01 (um)– carregador de PT Cal.380.

01(um) – munição Cal.380

19 (dezenove) – Estojos Cal.380.

02 (dois) – Projeteis.

03 (três) – Cheques

01(um) – Cartão Nubank.

01(um) – Pulseira de ouro 35g.

01(um) – Cordão de ouro 55g. ____________________________

🚔PMPA, SERVIR E PROTEGER🚔

Assista vídeos

Assista video

Homem tem carro crivado a Bala e morre em Moraes Almeida no Pará; conforme informações ele era agiota. https://t.co/MKb1xb9OF1 pic.twitter.com/bXmRRyf8LF — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 27, 2022

Homem tem carro crivado a Bala e morre em Moraes Almeida no Pará; conforme informações ele era agiota. vídeo -2https://t.co/MKb1xb9OF1 pic.twitter.com/Jn6SfY0n3L — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 27, 2022

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...