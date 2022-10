Embarcação que pegou fogo no Pará: Tripulantes têm mais de 50% do corpo queimado

Ainda não há conhecimento sobre as causas do incêncio (Foto:Reprodução/Acervo Pessoal).

Tio e sobrinho foram transferidos na noite desta quarta para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua

Os dois tripulantes da embarcação que pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (26), nas proximidades do município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo.

Identificados como Antônio Mauro de Jesus Batista e Jorge Madson Batista, tio e sobrinho, foram transferidos na noite de ontem para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém.

Uma das vítimas, José Madson, chegou a ter 70% do corpo comprometido pelo fogo. Ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado é delicado. Antônio Mauro ficou com 50% do corpo queimado e está na enfermaria do hospital. A informação é de um familiar das vítimas.

A Capitania dos Portos ainda não se pronunciou sobre o caso. Não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Os tripulantes pediram socorro via rádio para outra embarcação que passava por perto. Um rebocador teria dado apoio e fez o resgate das vítimas, lançando botes para possibilitar que os tripulantes deixassem o barco em chamas. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/09:02:10

