Homem é morto a tiros após disparar contra policial no interior do Pará

Um homem morreu após atirar em um policial militar, que revidou e o atingiu com quatro disparos. O fato aconteceu durante uma abordagem policial na noite de sábado (2), na Avenida Tancredo Neves, no centro de Altamira, no sudoeste do Pará.

O policial militar, identificado como Luís Victor Bezerra Borges, foi socorrido e está internado no Hospital Regional da Transamazônica (HRT). De acordo com a Polícia Militar, o agente e sua equipe estavam em ronda na cidade quando fizeram abordagem no homem, depois identificado como Rogério Braga Monteiro, suspeito de praticar um assalto na Rua dos Fazendeiros, no Bairro Premem.

Durante a abordagem, ele não obedeceu à ordem policial e reagiu atirando com uma arma caseira contra o militar, que foi atingido no abdômen, mas revidou e efetuou quatro tiros contra Rogério. Os dois foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas o suspeito não resistiu.

O militar depois foi transferido para o HRT, onde passou por cirurgia ainda na noite de ontem e seu estado de saúde é estável e não corre risco de morte, segundo a PM. Com Rogério, além da arma caseira de calibre 36, foi encontrada também uma faca. Os objetos foram apresentados na 15ª Seccional Urbana de Altamira. (Com informações de Tina DeBord)

