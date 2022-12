WhatsApp libera fotos de perfil em grupos; Veja como ficou

De acordo com o mensageiro, o novo recurso foi lançado com o objetivo de facilitar a identificação do remetente das mensagens no grupo de conversas. (Foto:Reprodução).

O WhatsApp lançou uma nova função no aplicativo. Trata-se da visualização de fotos de perfil em conversas em grupo. De acordo com o mensageiro, o novo recurso foi lançado com o objetivo de facilitar a identificação do remetente das mensagens no grupo de conversas.

O WABetaInfo, site especializado em novidades do WhatsApp, informou que a ferramenta já está liberada para iPhone (iOS) e desktop.

Nova função do WhatsApp

Até o momento, a foto de perfil dos usuários em grupos foi liberada apenas para as pessoas que atualizaram a versão beta 2.2245.3 do WhatsApp Desktop ou para a 22.23.0.70, disponível para iPhone.

No entanto, de acordo com com o site WABetaInfo, a nova função estará disponível para todos os usuários em breve.

Agora, as mensagens enviadas pelos membros dos grupos são acompanhadas pela foto de perfil do remetente. Dessa forma, será possível identificar com facilidade o autor das mensagens.

WhatsApp vai aumentar a quantidade de usuários em grupos

Com a finalidade de proporcionar aos usuários uma melhor experiência, o WhatsApp passa, frequentemente, por uma série de inovações. Após as atualizações, normalmente, novos recursos são liberados no mensageiro e, de acordo com informações, a próxima ferramenta é muito aguardada por participantes de grupos.

Recentemente, o WhatsApp informou que fará uma ampliação no número de participantes dos grupo. Vale lembrar que essa capacidade já foi aumentada duas vezes. No entanto, com o objetivo de possibilitar a interação de mais pessoas, uma atualização será feita.

Grupos com mais de mil participantes

O laboratório de desenvolvimento do WhatsApp realizou, neste ano, alguns testes de ampliação dos número de participantes dos grupos, que chegou a 512 membros.

Todavia, os testes mostraram que o mensageiro é capaz de comportar nos grupos ainda mais pessoas, totalizando em 1.024 usuários.

O portal WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que a empresa responsável pelo mensageiro tem acelerado o lançamento do novo recurso, tendo em vista também que muitas empresas utilizam desse recurso para aumentar sua eficiência em comunicação.

Os dispositivos que utilizam a versão beta do aplicativo receberão a plataforma atualizada e, para os demais, o acesso será disponibilizado gradativamente.

Nova função muda forma de tirar fotos e vídeos

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado atualmente no país. Com mais de dois bilhões de usuários, o mensageiro busca, constantemente, proporcionar as melhores experiências a essas pessoas. Com isso, várias atualizações são feitas e com elas, novas funções são disponibilizadas.

Desta vez, novas ferramentas estão em fase de testes e, de acordo com a empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta, os recursos prometem trazer grandes mudanças para os usuários do app.

Novas mudanças no WhatsApp

Primeiramente, é importante destacar que nova versão está em fase de testes para, após esse processo, ser disponibilizada oficialmente para todos os usuários.

De acordo com a Meta, as novas mudanças serão realizadas no recurso de fotos e vídeos do aplicativo. Com a nova ferramenta, os usuários não mais precisarão ficar segurando o botão para gravar vídeos pelo aplicativo. Além disso, poderão transitar entre os modos “foto” e “vídeo” de forma mais rápida. Para isso, o WhatsApp alterou o formato da câmera com novos ícones para fazer fotos e vídeos com mais qualidade.

A Meta não informou, até o momento, quando o novo recurso será lançado. No entanto, a previsão é de que a função seja liberada em 2023. (Com informações de Ester Farias).

