Polícia apreende mais de uma tonelada de drogas no Pará

Polícias Civil e Militar apreenderam mais de uma tonelada de cocaína em Bujaru, nordeste do Pará — Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Segurança Público do Pará

Carga estava distribuída em dois carros localizados em um ramal próximo ao rio que banha o município.

As Polícias Militar e Civil realizaram a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, em Bujaru, nordeste do Pará. Esta foi a maior apreensão de drogas nos dois primeiros meses de 2021.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), agentes da PM receberam a denúncia e foram ao local indicado e encontraram dois veículos suspeitos em um ramal próximo ao rio que banha o município. Três suspeitos estavam próximos a um dos carros. Houve troca de tiros, e os suspeitos fugiram para a mata. Nos veículos havia quase uma tonelada de entorpecente, com aparência de cocaína.

A droga apreendida foi levada pela equipe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde estão sendo realizados os procedimentos devidos.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou o êxito das forças de segurança, que com o trabalho conjunto combatem e desarticulam organizações criminosas em todo o Estado.

“É um trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, em desdobramento, inclusive, de uma operação recente, que desarticulou lideranças de uma organização criminosa do Estado do Ceará”, disse Ualame.

“As forças integradas de segurança pública lograram êxito e apreenderam, hoje, cerca de uma tonelada de drogas, aparentemente cocaína, onde mais uma vez mostramos a nossa presença, realizando a maior apreensão de drogas, deste ano de 2021”, concluiu.

A apreensão desse carregamento de drogas hoje é o desdobramento da Operação Guilhotina, realizada na semana passada, em Belém e Benevides, na Região Metropolitana, em parceria com a polícia do Ceará. Na ocasião houve a prisão de cinco pessoas, apreensão de entorpecentes e desarticulação de uma organização criminosa que atuava no Ceará, atingindo a rota do tráfico no Pará.

