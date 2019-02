Homicídio termina em incêndio no interior do Pará

A morte de um homem terminou em morte e incêndio de uma casa no município de Gurupá, no arquipélago do Marajó, no Pará, na tarde desta terça-feira (15). O crime ocorreu no bairro Xingu.

Segundo informou a Polícia Civil, José Raimundo Gama Brito, de apelido Romário, foi executado a facadas no meio da rua por Manoel Marques, vulgo “Tita”.

“Segundo levantamentos preliminares, a vítima, a qual estava portando uma faca na cintura no local do crime, andava ameaçando o referido suspeito. Tanto a faca do suspeito, quanto a faca da vítima foram aprendidas pela polícia”, disse a PC.

INCÊNDIO

Após o ocorrido, familiares da vítima se dirigiram até a casa onde morava o homem apontado como autor do crime e queimaram a residência dele.

No momento em que a casa estava sendo queimada não havia ninguém no local.

Furiosos, a polícia não conseguiu conter os parentes de Romário. Até o momento ninguém foi preso.

