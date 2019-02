Pontos de tráfico de drogas são desarticulados pela polícia em Santa Izabel do Pará

Três pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente foi apreendida. As drogas foram apreendidas durante a ação policial.

ma operação policial realizada nesta terça-feira (15) em Santa Izabel do Pará, nordeste paraense, desarticulou pontos de tráfico de drogas, no município. Três pessoas foram presas em flagrante e uma adolescente foi apreendida. As drogas foram apreendidas durante a ação policial.

Os presos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e receptação dolosa, informou o delegado Augusto Damasceno, titular da Seccional do município

Durante a operação, que contou com atuação de 10 policiais civis, foram presos Anderson Ataide Ribeiro da Rocha, 22 anos; Ângela Beleeiro Santana, 40, e sua filha Lorraine Stefane Baleeiro Santana, 22 anos.

O delegado explica que a operação foi deflagrada após investigações que apontaram uma residência, no bairro Novo Horizonte, como ponto da prática de tráfico de drogas. Nesse local foram realizadas as prisões. Durante revista na casa, foi encontrada grande quantidade de cocaína.

Os policiais apreenderam ainda no local uma balança de precisão usada na pesagem das drogas, dinheiro proveniente da venda da droga e objetos roubados. Vítimas de roubos foram até a Seccional de Santa Izabel do Pará, onde identificaram algum dos telefones roubados encontrados na casa dos presos.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...