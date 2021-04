Hospitais paraenses oferecem vagas de emprego no Pará

Pessoas com Deficiência (PCDs) podem participar do processo seletivo

A Pró-Saúde, entidade filantrópica com atuação em serviços de saúde e administração hospitalar, está oferecendo vagas de emprego para atuação em quatro regiões do estado do Pará. As oportunidades contemplam os municípios de Altamira, Ananindeua, Belém e Canaã dos Carajás.

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, a oportunidade é para fonoaudiólogo. Os candidatos podem se inscrever até o dia 11 de abril.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, os candidatos têm até o dia 7 de abril para realizar a inscrição. A vaga é para o cargo de Enfermeiro SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar).

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), localizado em Belém, está com vagas para os cargos de auxiliar de farmácia e técnico de enfermagem. As inscrições vão até o dia 30 de abril.

Ainda na capital paraense, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo está contratando enfermeiro, técnico de enfermagem, almoxarife, assistente de suprimentos e assistente de qualidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril.

Para o Hospital 5 de Outubro (HCO), em Canaã dos Carajás, a oportunidade é para assistente social. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de abril.

Saiba como participar do processo seletivo

As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCDs) podem se inscrever para as vagas.

Para participar, é necessário que o candidato acesse o site da Pró-Saúde, no endereço: https://www.prosaude.org.br

Em seguida, no menu “Trabalhe Conosco”, no site da entidade, selecione a opção “Conheça nossas oportunidades”. Clique na vaga desejada e, depois, acesse a opção “Cadastre seu Currículo”.

Para concluir o processo de inscrição, os candidatos devem ter perfil no portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo.

Cada etapa do processo seletivo, como provas e entrevistas, será realizada no próprio local da vaga. Todas as etapas são eliminatórias.