Hospitais Públicos do interior paraense estão com vagas de emprego abertas

Hospitais públicos estaduais do Pará, gerenciados pela Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, estão com vagas de emprego abertas para atuação nas cidades de Altamira e Marabá, no interior do Estado. As oportunidades são para as áreas assistenciais e de apoio.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, sudoeste do Pará, as vagas são para auxiliar de cozinha. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 31 de outubro.

Os interessados precisam acessar e se inscrever por meio do link a seguir:

Auxiliar de Cozinha – Altamira, PA – Indeed.com)

Em Marabá, no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), as oportunidades abertas são para psicólogo clínico, líder de hotelaria e auxiliar de manutenção.

Para o cargo de psicólogo clínico é necessário ensino superior completo em psicologia, desejável pós-graduação na área e experiência no ramo hospitalar.

Já para líder de hotelaria, o candidato deve ter curso superior em Administração ou áreas correlatas, além de ser desejável experiência na área de hotelaria.

Para auxiliar de manutenção os requisitos são ensino médio completo, e desejável experiência na área de refrigeração e construção civil.

As vagas do Regional de Marabá estão com as inscrições abertas até o dia 31 de outubro. Para se candidatar, os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: vagas.hrsp@prosaude.org.br.

Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar em todas as vagas. Todas as diferentes etapas do processo seletivo, como testes e entrevistas, são eliminatórias. (Com informações do

Comunicacao HRSP/ Pró-Saúde – Foto:Reprodução).

