Helder Barbalho entrega PA-279 duplica no sudeste do Pará

O Pará está ganhando uma nova cara com as obras que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado. Os municípios paraenses e a população são os que mais ganham com essas obras, pois esses trabalhos tem proporcionado mais qualidade de vida e infraestrutura para o povo.

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira (25) a duplicação da PA-279, na região de integração do Araguaia. A obra compreende a entrada da cidade de Xinguara até o aeroporto, concluída em oito meses.

“Estamos muito felizes em entregar a duplicação do trecho urbano da PA-279, o que significa mobilidade urbana, qualidade no trânsito e também planejamento urbano para que Xinguara possa crescer com organização urbana, valorizando os imóveis e melhorando a entrada da cidade”, informou o governador Helder Barbalho, que também visitou as obras de manutenção e conservação da PA-279, trecho Xinguara a Água Azul do Norte.

A execução da duplicação da PA-279 envolveu uma gama de serviços essenciais. As obras contemplaram terraplenagem, drenagem, construção de pontes e implementação de sinalização.

A obra reforça o compromisso do governo com a melhoria das condições viárias e o desenvolvimento da região, proporcionando uma infraestrutura mais eficiente e segura para os cidadãos.

Qualidade de vida – Para o estudante Lucas Alves, de 24 anos, que mora na cidade, a duplicação vai trazer grandes benefícios. “Antes essa rua não tinha nada, as pessoas achavam que não tinham rua porque o acesso era muito ruim, agora com a duplicação ficou bem melhor, pra eu chegar aqui em casa pisava na lama, agora com o asfalto ficou bem melhor, vai desenvolver muito essa parte da entrada de Xinguara, vai crescer com certeza”, celebrou o jovem.

A autônoma Maria Adelaide Assis, de 53 anos, parabenizou a iniciativa. “Era perigoso aqui, acontecia muitos acidentes, mas com a chegada dessa duplicação melhorou muito. Eu já escapei de um acidente nesse trecho, está obra foi um bom investimento”, disse.

