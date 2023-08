Pacientes ganham “Dia de Diva” no Hospital Regional de Santarém

Voluntárias proporcionam serviços de beleza e estética para usuárias das clínicas, ambulatório e acolhimento. Ação tem objetivo de proporcionar o bem-estar das mulheres atendidas

“Eu amei. Gostei muito da limpeza de pele, parece que fiquei com o rosto mais leve. A sobrancelha, o cabelo… Sem contar que fui muito bem tratada. Isso faz toda a diferença, levanta o nosso ânimo cada vez mais”.

O relato é da dona Maria das Graças dos Santos, 58 anos. Ela é paciente oncológica do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará. No local, nesta sexta-feira (25), uma ação intitulada “Dia de Diva” ofereceu vários procedimentos estéticos às pacientes.

O Regional de Santarém, que pertence ao Governo do Pará e é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, promoveu esta ação em parceria com profissionais da estética e beleza, que toparam realizar o trabalho voluntário para as pacientes do hospital.

Foram ofertados corte de cabelo; maquiagem; limpeza de pele; massagem relaxante e design de sobrancelhas. Usuárias internadas nas clínicas e nos setores do acolhimento e ambulatório participaram da ação.

“A gente acredita que seja uma valorização para as pacientes, para que elas vejam que estão sendo cuidadas de todas as formas aqui dentro, até mesmo na parte estética que, para algumas mulheres, é muito importante. Queríamos que elas esquecessem por um tempo que estão aqui para um tratamento e tivemos a ideia de cuidar de pequenos detalhes que para as mulheres com certeza fazem toda a diferença”, explicou a coordenadora de enfermagem do acolhimento e ambulatório, Monica Bianca Barros.

A enfermeira Ellen Figueira, que atua no hospital há 8 anos, também é esteticista. Foi ela a responsável por juntar uma equipe de voluntárias, que proporcionaram esses momentos de bem-estar às mulheres atendidas na unidade.

“Essas mulheres vêm de um tratamento muitas vezes longo e esse dia especial para elas é primordial para o resgate da autoestima. A mulher é vaidosa, quer se cuidar sempre. Essa sensibilidade de poder cuidar da beleza dessas pacientes para mim é muito gratificante”, destacou.

Já para a Leiliane Santos, 38 anos, a ação foi duplamente especial. Ela faz tratamento no Regional desde janeiro, mas também é cabeleireira, maquiadora, designer de sobrancelha e manicure. Para ela, foi muito importante ver e sentir como o cuidado com a beleza faz a diferença na vida das pacientes atendidas pelo HRBA.

“Estou muito orgulhosa de saber que minhas parceiras de trabalho ajudaram a proporcionar esse momento para gente. Às vezes, pensamos que muda só a aparência da pessoa, mas não é sobre isso. A gente cuida da autoestima da pessoa, que sai se sentindo mais bonita, mais alegre. Eu sou apaixonada pela área da beleza. Com certeza, o “Dia de Diva” me fez sentir bem melhor. Estou muito feliz”, comemorou.

“O nosso foco sempre é o bem-estar dos pacientes. E uma ação como essa serve para mostramos o quanto todas essas pessoas são importantes para nós. Hoje, homenageamos as mulheres que participaram desse dia de beleza. Queremos que elas saibam que estamos aqui para cuidar delas e fazer com que elas se sintam bem, não só na saúde física, mas também na autoestima, fazer com que ela se sinta feliz com a aparência e que tenha direito a atendimentos que toda mulher gosta de ter. Ações como essa são fundamentais para uma assistência de excelência focada na humanização”, ressaltou o diretor-geral do Regional, Rodrigo D’ávila Vieira.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes residentes em 30 municípios da região e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom HRBA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2023/09:05:14

