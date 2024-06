Mulher é arrastada por caminhão em acidente grave na av. Júlio César, em Belém; VÍDEO

Mulher caiu para baixo do caminhão. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caminhão de bebidas, moto e bicicleta se envolveram na ocorrência, que deixou três pessoas feridas. Elas sobreviveram e foram levadas ao hospital.

Um acidente grave envolvendo um caminhão de bebidas, uma motocicleta e uma bicicleta deixou três pessoas feridas na avenida Júlio César, em Belém, nesta quarta-feira (5). Uma das vítimas, que estava na motocicleta chegou a ser arrastada pelo veículo maior.

Segundo testemunhas, na moto estava uma mulher na garupa e outra era a piloto, que tentou desviar do caminhão pela ciclofaixa. Na área, destinada apenas para bicicletas, um ciclista vinha no sentido oposto e, para não ser atingido em cheio, ele se jogou na calçada, ferindo o rosto.

Já a piloto jogou a moto para a lateral do caminhão. Tanto ela quando a carona tiveram ferimentos graves. Uma delas foi para debaixo do veículo maior, sendo arrastada até que o condutor conseguisse frear por completo.

Imagens mostram momentos após o acidente. Segundo populares, uma ambulância foi acionada e chegou rapidamente ao local, socorrendo as duas mulheres e o ciclista, os encaminhando ao hospital.

Os trabalhadores que estavam no caminhão que transporta bebidas saíram do veículo e aguardaram à chegada da perícia.

Motoristas que passavam pelo trecho relataram que o tráfego na área ficou ainda mais lento, principalmente porque a ocorrência foi no período de pico, logo pela manhã.

Fonte: g1 Pará Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2024/10:36:15

