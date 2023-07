Ibama apreende tratores e embarga mais de cinco mil hectares

(Foto:Reprodução) – Ação do Ibama teve como alvo 39 propriedades rurais; as multas aplicadas totalizaram R$ 13,56 milhões

Uma operação conjunta envolvendo o Ibama, o Ministério Público Estadual (MPE), a Polícia Civil, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) resultou no embargo de 5.116 hectares desmatados de forma irregular em reservas legais, áreas de preservação permanente e outras áreas sujeitas à autorização dos órgãos competentes.

Essa ação, que ocorreu de 26 de junho a 7 de julho deste ano, teve como alvo 39 propriedades rurais nos municípios de Paranã, São Valério da Natividade, Conceição do Tocantins, Arraias e Peixe.

As multas aplicadas totalizaram R$ 13,56 milhões.

Durante a Operação Anacardium I, cujo nome faz referência ao cajueiro e sua floração característica nesta época do ano no Cerrado, foram emitidos 32 alertas de desmatamento pelo sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os alertas são utilizados para identificar rapidamente evidências de alteração na cobertura florestal na Amazônia, visando combater os crimes ambientais na região, especialmente em Paranã, onde os índices de desmatamento são mais elevados.

O coordenador da operação, Edivaldo Dias, informou que as próximas etapas envolvem a formalização dos processos administrativos, a comunicação dos crimes e o monitoramento do cumprimento dos embargos.

No total, foram aplicados 34 autos de infração, 33 termos de embargo e três termos de depósito.

Além disso, dois tratores de esteiras e um “correntão” de 80 metros, utilizados para destruição rápida de vegetação nativa, foram apreendidos.

