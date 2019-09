Adolescente tenta suicídio tomando coquetel de medicamentos em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Angústia, decepção e desespero podem ter sido os prováveis motivos que levaram adolescente H.D.O. , de 14 anos, a tentar suicídio neste sábado (28) em Novo Progresso.

A menor que sofre de problemas psiquiátricos toma remédios controlados havia passado momentos de tranquilidade com familiares, não levantando suspeitas de que poderia cometer tal ato contra sua própria vida.

A menor deu entrada no atendimento de emergência do Hospital municipal de Novo Progresso no sábado (29), ela tomou grande quantidade de medicamentos controlados, informou.

H.D.O de 14 anos foi medicado a tempo, no domingo dia 30 de Setembro ela recebeu alta e voltou para sua casa. Vai receber entendimento psicológico.

Aumento de casos

Em Novo Progresso os casos de suicídio tem aumentado e deixou em Alerta o mês de Setembro nos últimos dias três casos com morte e dois com tentativa foi registrado.

Leia mais:Onda de suicídios deixa Novo Progresso em alerta: Mais uma jovem é encontrada morta

Setembro Amarelo

Aconteceu na manhã de hoje 30/09, a caminhada de encerramento da Campanha Setembro Amarelo, que alerta sobre os males da depressão nos dias de hoje. Neste mês inteiro a Secretaria de Saúde teve uma intensa programação voltada para este tema. É muito importante lembrar que a secretaria atende quem precisa de acompanhamento mental no decorrer do ano inteiro e não apenas este mês.

Leia mais:Caminhada encerra atividades do Setembro Amarelo em Novo Progresso

Prevenção do suicídio: sinais para saber e agir

Entendendo o suicídio Sinais de alerta Pedindo ajuda O quê fazer? Onde buscar ajudar Ações do Ministério da Saúde Publicações

Entendendo o suicídio – Saber, agir e prevenir.

O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido! Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Por isso, fique atento(a) se a pessoa demonstra comportamento suicida e procure ajudá-la.Leia mais AQUI

O aumento de casos de suicídio no Brasil

O Brasil é o oitavo país do mundo com maior número de casos de suicídio,sendo que esta é uma das principais causas de morte entre os adolescentes brasileiros.O suicídio é considerado um problema de saúde pública e recebe o termo de ”epidemia silenciosa” por alguns especialistas.Este assunto fora romantizado por poetas românticos no século XIX,hoje o assunto é visto como um tabu pela sociedade

Pessoas que cometem suicídio,apresentam quadros de depressão profunda,esquizofrenia e uso de drogas.O aumento no índice de suicídio deve-se ao tabu envolvendo o assunto e a banalização por parte de algumas pessoas sobre o tema.

A OMS(Organização Mundial da Saúde)publicou uma pesquisa revelando que em 2020,a depressão será a doença mais incapacitante do mundo.Com isso,os índices de suicídio no Brasil aumentará ainda mais.

Portanto,as famílias brasileiras precisam falar abertamente sobre o assunto e incentivar os membros com depressão a procurar ajuda psicológica.Os pais não podem negligenciar a depressão de seus filhos,que em termos culturais,acreditam que depressão é uma doença de pessoas adultas ou até mesmo que não existe.

O Governo Brasileiro deve criar campanhas de conscientização sobre o suicídio no Brasil,bem como o seu aumento,e,criar serviços de apoio terapêutico para pessoas de baixa renda.

O CVV acaba de lançar três séries de vídeos com o objetivo de reduzir os crescentes índices de suicídio entre jovens e adolescentes no país. Todos os materiais estão disponíveis ao público para uso gratuito e livre e, dessa maneira, compartilham informações de qualidade e na linguagem adequada, favorecendo o diálogo aberto, livre de mitos e tabus sobre o assunto.Leia mais AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...