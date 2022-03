Moradores da Comunidade Vila Penedo em Jacareacanga anunciam a volta da Força Nacional no Garimpo.

(Foto: Reprodução Facebook) – Após cessar da operação contra as balsas e maquinas de garimpeiros na região do rio Tapajós , moradores divulgaram nesta terça-feira, 1 de março de 2022, a volta da Força Nacional no Garimpo Penendo em Jacareacanga.

A operação que teve início no dia 14 de fevereiro de 2022, com prazo de 30 dias, foi concluída em cinco dias, na sexta-feira, 18. As ações de combate ao garimpo ilegal realizadas pela Polícia Federal e o Ibama, naquela região do Tapajós duraram uma semana de incursões na região de Itaituba e Jacareacanga, os agentes destruíram 21 máquinas escavadeiras e 15 acampamentos usados pelos garimpeiros na região cortada pelo Rio Tapajós.”

Houve ainda a destruição de uma balsa de exploração de ouro no leito do rio, além de motos, carros, motores e 41 mil litros de combustível. As estimativas da PF é de que os bens destruídos somam R$ 12,085 milhões”.

Leia mais>:Operação destrói maquinários de garimpos na região do Tapajós em Jacareacanga

*Clima Tenso – Agentes das Forças Armadas jogam bombas para dispersar manifestantes em Jacareacanga

*PF e Ibama encerram operação e divulgam balanço;R$ 12,085 milhões de bens destruídos de garimpeiros

Conforme relatos de moradores neste final de semana camionetes da Força Nacional e outras sem identificação, voltaram na região.

O morador Nildo Mota De Figueira Damasceno, postou a indignação nas redes sociais.

Veja postagem

Conforme contato da redação do Jornal Folha do Progresso com moradora da Vila Penedo na manhã desta quarta-feira (02), disse que homens da Força Nacional estão pela região, no entanto, não foi registrado destruição, violência, uso de força e/ou disparo de arma de fogo.

Por: Jornal Folha do Progresso em 02/03/2022/11:38:21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...