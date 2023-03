Ibama multa produtor em mais de R$ 1 milhão por intoxicação de alunos de escola de Belterra com agrotóxico

Área de plantação de soja fica próxima à Escola Vitalina Moita, em Belterra — Foto: Divulgação

Alunos passaram mal após pulverização de agrotóxico ocorrida no dia 27 de janeiro, por volta das 14h.

O uso irregular de agrotóxico em um plantação de soja, que pode ter causado intoxicação de alunos e profissionais que atuam da escola Vitalina Motta, localizada na comunidade São Francisco da Volta Grande, em Belterra, oeste do Pará, resultou em multa de mais de R$ 1 milhão para o produtor Renato Zambra, proprietário da plantação.

A autuação foi realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta segunda-feira (6), segundo informações do analista ambiental da gerência regional de Santarém, Raphael Fonseca.

De acordo com informações do Ibama, em janeiro deste ano, equipe de fiscalização esteve no local após denúncia e constatou o uso de agrotóxicos na plantação e verificou que haviam sido feitas oito notificações por intoxicação em unidade de saúde. Em fevereiro, mais 30 notificações foram feitas pela unidade básica de saúde onde os alunos buscaram atendimento após apresentarem sintomas de intoxicação.

Ainda de acordo com o Ibama, na ação desta segunda, além da multa, o órgão notificou a propriedade para imediata suspensão do uso de defensivos agrícolas até que seja providenciada uma barreira de vegetação entre a escola e a área de plantio, de modo a garantir a segurança não só de alunos e profissionais que trabalham na instituição, como de moradores dos arredores.

Recomendação

Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da promotora de Justiça de Santarém, Lilian Braga, expediu uma recomendação com o objetivo de apurar a ocorrência de pulverização de agrotóxicos no entorno da Escola de Ensino Fundamental Vitalina Motta, no município de Belterra.

A Recomendação 02/2023 – MPPA/STM/13ªPJ foi encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo (Semat) e à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará)

A pulverização de agrotóxico teria ocorrido no dia 27 de janeiro, por volta das 14h, período em que ainda havia alunos em aula. A informação chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça de Belterra por meio do vídeo acima, amplamente divulgado nas redes sociais.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA em 07/03/2023/10:29:51

