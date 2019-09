IBGE publicará edital com 3 mil vagas

(Foto: Agência Brasil)-O próximo de uma série de editais para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que irá preencher 234.416 vagas, em caráter temporário, será divulgado nos próximos dias. De acordo com as últimas informações divulgadas pelo órgão, a expectativa é de que a liberação ocorra, no mais tardar, até 20 de setembro. Como a seleção dos 234 mil postos está sendo desmembrada em diversos concursos, o próximo está confirmado para uma oferta de 3.160 vagas.

A liberação depende apenas da assinatura do contrato com a banca, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que deve ocorrer nos próximos dias. Neste edital haverá 1.760 oportunidades para agente censitário operacional; 600 para coordenador censitário de subárea 1; e 800 para coordenador censitário de subárea 2, todos com exigência de ensino médio. Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

PRAZOS

Ao todo, a seleção do IBGE contará com oportunidades para quem possui níveis fundamental, médio e superior. O prazo de publicação de todos editais seria de seis meses da autorização, ou seja, até 6 de novembro, levando em conta que a seleção foi liberada em 6 de maio, pelo secretário especial da desburocratização, gestão e governo digital do Ministérioda Economia, Paulo Uebel. Porém, de acordo com retificação da autorização publicada em 13 de agosto, o prazo para a liberação de todos os editais foi prorrogado até maio de 2020.

O CENSO

O Censo compreende um levantamento minucioso de todos os domicílios do país. Nos meses de coleta de dados e supervisão, os recenseadores visitam milhões de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros para colher informações sobre quem somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos. O próximo ocorre em 2020.

Por:JC Concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...