“Te cuida, Lázaro”: Deputada posta vídeo em helicóptero e promete pegar serial killer

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) postou um vídeo nas redes sociais, no sábado (19), dentro de um helicóptero e com um fuzil na mão.

Na legenda da publicação, a parlamentar informou que estava indo para Cocalzinho de Goiás (GO), para “pegar” o serial killer Lázaro Barbosa, acusado de matar uma família em Ceilândia (DF).

No post, Magda Mofatto aproveitou para criticar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. “Te cuida, Lázaro. Se o Ronaldo Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante rumo para Cocalzinho”, escreveu a deputada.

Após a repercussão do post e comentários de que a parlamentar teria criticado o trabalho da polícia, Magda fez uma nova publicação neste domingo (20) para reforçar que sua intenção era criticar o governador e não os policiais que atuam na força-tarefa para localizar Lázaro há 12 dias.

“Falta tudo aos policiais que estão na operação, desde alimentação até hospedagem”, afirmou a deputada.

Histórico de Lázaro Barbosa

Há 12 dias, mais de 200 policiais participam das buscas pelo serial killer. As ações são comandadas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), com a ajuda de equipes do DF e das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

Lázaro já possui uma condenação por homicídio, na Bahia, e é também procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em 2009, mas conseguiu fugir do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em 2016. À época, não retornou da saída temporária de Páscoa. Em 2018, ele foi detido novamente, desta vez em Águas Lindas de Goiás, mas escapou da prisão poucos meses depois.

O homem que a polícia persegue é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego.

Lázaro também é investigado como suspeito da morte de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5. Durante a fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e o abandonou na BR-070, fez uma família refém e trocou tiros com a polícia.

Fonte:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...