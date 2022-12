Correios anuncia manutenção de preços de encomendas pelo terceiro ano consecutivo

Pelo terceiro ano consecutivo, os Correios anunciam que não haverá reajuste nos preços das encomendas nacionais. A estatal manterá, em 2023, as tabelas de preço dos pacotes de serviços do segmento, tais como PAC, SEDEX, SEDEX Hoje, SEDEX 10, SEDEX 12 e Mini Envios. Além disso, serão reduzidos, a partir de 31/1/2023, valores praticados em alguns dos principais mercados do Nordeste, localizados no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e em algumas localidades do estado do Pará.

Além de contribuir para o desenvolvimento econômico dessas regiões, ao propiciar fretes mais atrativos, as medidas consolidam o papel da estatal como a maior parceira logística do e-commerce. “Graças às ações de modernização e readequação às necessidades do mercado, os Correios têm se tornado cada vez mais competitivos, sinalizando uma melhora significativa em sua qualidade operacional. Dessa forma, a empresa segue sendo a principal aliada dos empreendedores que atuam no comércio eletrônico”, destaca o presidente da estatal, Floriano Peixoto.

Em 2022, os Correios também aprimoraram suas soluções e capacidade produtiva. Entre as ações implementadas, estão a expansão do SEDEX Hoje nos principais corredores de negócios da empresa, redução de 80% do prazo de nacionalização de encomendas, lançamento do Correios Empresas, solução física e digital de atendimento para empresários de todo o país, expansão do Correios Log+ e criação de novos canais de atendimento.

