ICMBio abre processo seletivo para agentes ambientais, em Novo Progresso-PA

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está com processo seletivo aberto para contratação de agentes temporários ambientais (ATA) para atuação na área temática de prevenção e combate a incêndios florestais.

Os candidatos aprovados e contratados irão atuar em unidades de conservação na região de Novo Progresso-PA

O contrato de trabalho pode variar de acordo com cada localidade, mas o tempo médio previsto de contratação varia de seis meses a dois anos.

Os salários previstos para os aprovados no processo seletivo vão de um salário mínimo a 2,5 salários mínimos, além de gratificações.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental e médio/técnico.

Inscrições Processo Seletivo ICMBio

Os interessados em participar do processo seletivo ICMBio devem realizar a inscrição na sede do Ibama no bairro Bela Vista.

A inscrição será realizada presencialmente, na Base Operacional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, na Rua Itaituba, APRONOP, CEP: 8.193 000, Novo Progresso-PA, no período de 01 a 04 de maio de 2023, nos horários de 08h00min a 12h00min e 14h00min as18h00min ou pelo endereço eletrônico: protecao.una@icmbio.gov.br até as 18h00min do dia 04 de maio de 2023.

As informações referentes ao modo de inscrição podem ser consultada diretamente no edital correspondente, no site do ICMBio. Clique aqui para consultar.

Lembrando que os candidatos devem informar documentos pessoais, tipagem sanguínea, atestado médico, comprovante de escolaridade e certidões de antecedentes criminais no momento da inscrição.

As inscrições são gratuitas.

O que faz um agente ambiental?

O agente temporário ambiental é um servidor público temporário contratado via processo seletivo simplificado.

Eles podem atuar como agentes de apoio ao monitoramento patrimonial e ambiental, apoio à gestão de unidades de conservação, agentes de apoio à fiscalização ambiental e agentes de apoio ao uso público.

Os agentes temporários ambientais contratados na temática apoio à prevenção e combate a incêndios precisam passar por curso formativo de brigada de incêndio.

Etapas processo seletivo ICMBio

De acordo com o ICMBio, o processo seletivo será realizado em duas etapas.

* Teste de Aptidão Física e Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas para os cargos de brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão, de caráter eliminatório e classificatório;

*Curso de Formação, somente para área temática de apoio à prevenção e combate aos incêndios, de caráter classificatório;

Vale citar que somente passarão para segunda etapa os candidatos aprovados e classificados em ordem de pontuação, no quantitativo de até 4 (quatro) vezes o número de vagas disponíveis.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/2023/15:06:26

