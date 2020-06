Identificada a primeira vítima fatal de coronavírus em Novo Progresso

Motorista Marcio Fujibayashi tinha 44 anos. (Foto:Reprodução pagina pessoal)

A primeira vítima fatal de coronavírus em Novo Progresso é o motorista “Marcio Fujibayashi” ,ele trabalhava na empresa C.vale Cooperativa Agroindustrial era morador de Jesuitas no estado do Paraná. Marcio estava no Japão, neste ano voltou para o Brasil para ficar mais próximo a familia. Não tinha filhos.

Ela estava na região, quando procurou o Hospital Municipal com sintomas da doença.

A confirmação de que ela estava com coronavírus saiu após o segundo teste rápido durante a noite.

“O homem deu entrada no dia 28, com sintomas, o teste rápido não apresentou sinais da doença, foi coletado material para o LACEN-PA , com agravamento do caso covid-19,um novo teste rápido foi realizado e apresentou positivo para doença”. Fujibayashi, teve paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Sepultamento

O corpo do motorista foi sepultado no Cemitério Municipal, irmã da vitima veio do Paraná para acompanhar o sepultamento, devido caso da morte ser de Covid-19, o corpo não pode ser transladado, é necessário aguardar dois anos para poder trasladar os restos mortais da vitíma. A irmã da vitima procurou a reportagem do Jornal Folha do Progresso, onde relatou que o irmão merecia melhor atendimento, que a funerária não deu o atendimento necessário, que aguardará o resultado o exame enviado para o laboratorio LACEN para confirmar o óbito pela coronavirus (Covid-19). A familía apontou varias complicações no caso, que esta sendo apurado pelo Jornal Folha do Progresso.

Nota de Pesar

A prefeitura de Novo Progresso emitiu nota de pesar -Veja

