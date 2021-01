Identificado casal que morreu em colisão de caminhonete e carreta na BR-163

Caminhonete ficou completamente destruída. Foto: PC de Souza/ Edição MS

Chovia bastante no momento do acidente e polícia suspeita de aquaplanagem

Foram identificadas as duas vítimas fatais de um acidente no início da tarde desta segunda-feira (18), na BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora, a 351 quilômetros de Campo Grande. Daniel Fernando Remijo, de 60 anos, era o motorista da caminhonete e Solange Canjano Remijo, de 59, seguia no banco do passageiro.

A caminhonete colidiu frontalmente em uma carreta e, pelas péssimas condições dos pneus, também pela forte chuva, a polícia suspeita de aquaplanagem.

O casal seguia na Chevrolet S-10, de cor branca, placas OOM-2603, rumo a Coxim, quando Daniel perdeu o controle do veículo e começou a ir de um lado para o outro da pista, batendo nas duas contenções instaladas do lado direito e esquerdo. Do lado contrário, seguia a carreta com destino a Rondonópolis (MT).

O motorista da carreta conta que tentou frear a Scania para evitar a colisão, porém, como os fatos aconteceram de forma rápida, não foi possível evitar a batida. A S10 invadiu pista contrária e então ocorreu a colisão. O motorista ainda contou que chovia muito no momento do acidente e avistou a caminhonete sem controle em meio a pista.

Em análise feita pelo investigador, foi constatado que os pneus traseiros da caminhonete S-10 estavam em péssimo estado. Os peritos afirmaram que a versão do motorista é possível, já que provavelmente Daniel perdeu o controle do automóvel em uma aquaplanagem e então invadiu a pista contrária.

Por:Dayene Paz

