Idosa de 67 anos é encontrada morta e amarrada dentro da própria casa, no Pará

Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, foi encontrada morta com sinais de violência. | Foto:Reprodução/Redes sociais

Familiares da vítima estranharam o sumiço e arrombaram uma das portas da residência. O corpo de Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, foi encontrado com sinais de violência.

Mesmo apresentando baixas nos índices da violência, os homicídios ainda são uma realidade para os moradores na Grande Belém e um desafio para as autoridades que combatem a criminalidade. Nesta terça-feira, mais um crime desse tipo ocorreu na capital paraense. Desta vez, com uma mulher de 67 anos.

A vítima, Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos, foi encontrada morta amarrada e com sinais de violência, na madrugada desta terça-feira (20), dentro de sua residência, situada na Travessa Brasil, no Bairro de Água Boa, em Outeiro, distrito de Belém.

Segundo informações do Portal OuteiroNews, o corpo da aposentada foi achado por familiares dela, que teriam estranhado a informação repassada por um vizinho da mulher, de que ela não estava em casa. Desconfiados, os parentes arrombaram a porta e se depararam com a mulher morta e amarrada. Aparentemente, ela pode ter sido roubada, pois as testemunhas deram por falta de alguns pertences na moradia da vítima.

A Polícia Civil foi acionada e investigará o caso. As denúncias que possam levar aos suspeitos podem ser repassadas por meio do Disque Denuncia 181 ou Ciop 190, os denunciantes serão mantidos sobre sigilo. (Com informações OuteiroNews).

