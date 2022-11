Idoso de 68 morre em acidente entre caminhonete e caminhão no Pará; neto dele sobrevive

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil informou que investiga as causas do acidente.

O acidente ocorreu na PA-287 na saída do município de Redenção para Conceição do Araguaia.

Foi enterrado nesta quarta-feira (16), pela manhã, o corpo de um idoso de 68 anos em Redenção, no sudeste do Pará.

You May Also Like