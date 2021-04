Idoso de 77 anos morre de Covid-19 em Novo Progresso, foi vacinado ou não?

A secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta semana em Boletim Informativo que um idoso de 77 (não divulgou nome) anos morreu vítima da Coronavírus em Novo Progresso.

A preocupação e a pergunta que a população faz neste momento da pandemia e programa de vacinação- o idoso foi vacinado?

A faixa etária de 70 acima foi ainda no final de fevereiro inicio de março de 2021, tempo suficiente para ter tomado as duas doses e ter imunizado os vacinados.

Neste caso a Secretaria de Saúde disse ao Jornal Folha do Progresso que não pode passar informações sobre quebra de ética profissional!!

Vejam a resposta se secretaria de saúde ao Jornal Folha do Progresso

Em pesquisa realizada pelo Jornal Folha do Progresso encontramos que são raros os relatos de hospitalizações e óbitos por Covid-19 de pacientes vacinados com duas doses no Brasil.

Em conversa com médico infectologista abortamos o assunto e nos repassou que é importante a informação sobre a vacina ou não na vítima. “Sabemos que as vacinas disponíveis atualmente são seguras e eficazes, por isso, é de extrema importância que esse caso seja reportado e investigado”. Para nós, é importante que os dados sejam perfeitamente expostos – e um ponto pode mudar tudo”, concluiu.

Enquanto a resposta não chega o Jornal Folha do Progresso continua em busca desta informação, caso a família e/ou qualquer pessoa possa nos repassar esta informação pode entrar em contato com o telefone WhatsApp (93) 984046835, estará contribuindo para a saúde do povo progressensse.

