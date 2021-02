Saúde vacina 10 idosos contra a Covid-19 em Novo Progresso

Maria Madalena Farias Idade 81 anos, recebeu a vacina em Novo Progresso (Foto:Via WhatsApp)

A vacinação trouxe alívio e esperança para a classe mais perigoso em contagio com a Convid-19.

As vacinas foram aplicadas pelos profissionais da Saúde na residência dos idosos em Novo Progresso.

Leia mais:Novo Progresso recebe 90 doses de vacina contra Covid-19 e anuncia imunização de idosos com mais de 8o…- via @NpJornal

Inscrição para idoso

A secretaria de Saúde pede para os responsáveis pelos idosos procurarem os postos de saúde para cadastrar. Após o cadastro um profissional irá até a residência para vacinar o idoso, disse.

*Responsáveis procurara os postos de saúde para cadastrar acima de 80 anos

*-Enfermeira responsável do covid-19 vai vacinar na residência

A vacina chegou dia 04 de fevereiro de 2021. – Conforme divulgou a Prefeitura de Novo Progresso o Vacinômetro 10 idosos receberam a vacina até esta terça-feira (09) em Novo Progresso. A vacina chegou dia 04 de fevereiro de 2021.

Início da vacinação em Novo Progresso

A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou no pelo Hospital Municipal de Novo Progresso. Os primeiros imunizados foram os atendentes da saúde.

A determinação do Governo que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente bem como os vigilantes e auxiliares de limpeza sejam os primeiros a receber a vacina.

Conforme orientação da SESPA o público-alvo da primeira fase são os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que atuam nas UTIs, profissionais administrativos que fazem a ficha de atendimento dos pacientes, vigilantes, profissionais de limpeza que trabalham em hospitais e UBSs, servidores do Samu, bombeiros que atendem no pré-hospitalar, profissionais da atenção primária que recebem pacientes com sintomas respiratórios, idosos acima de 80 anos e deficientes que vivem em instituições de acolhimento ou asilos e seus cuidadores, além da população indígena.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

