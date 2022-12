Mulher é assassinada no garimpo Vietnã

Uma mulher, identificada como Maria de Jesus dos Reis Oliveira, foi morta em um garimpo conhecido como Vietnã, em Itaituba (PA).

O caso ocorreu na última segunda-feira (19) e foi comunicado à Polícia Militar do Posto Policial Destacado do Garimpo Patrocínio – 146º PPD.

Não foram repassadas informações acerca do que motivou e nem mesmo sobre o autor do crime.

A guarnição comunicou o fato ao delegado, que autorizou o traslado do corpo até a sede de Itaituba.

Ainda assim, um homem de nome Fred levou o corpo até a cidade de Novo Progresso (PA), onde registrou um boletim de ocorrência.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/12/2022/07:05:53

