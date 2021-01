Idoso de 91 anos e com covid-19 é estuprado dentro de hospital

(Foto:| Reprodução) -Nesta quinta-feira, 7, o suspeito recebeu voz de prisão.

CRIME BÁRBARO

Um idoso de 91 anos internado com Covid-19 no Hospital Municipal de Campanha na Via Costeira, em Natal (RN) foi estuprado por outro paciente, de acordo com a Polícia Militar.

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (6). O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde/RN) emitiu uma nota de repúdio ao episódio nesta quinta-feira, em que informa que uma avaliação médica teria constatado que o crime foi consumado e lamenta profundamente pelo ocorrido.

Segundo a polícia, o agressor é um homem de 37 anos que também foi testado positivo para Covid-19.

O agressor teria entrado no leito da vítima, de 91 anos, e cometido o estupro em frente a outros pacientes.

O estuprador, a vítima e testemunhas foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil com apoio do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Nesta quinta-feira, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a ala de Covid-19 do Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste da capital, de acordo com agentes da Central de Flagrantes.

“É uma das mais profundas desumanidades abusar de alguém que não tem mesmo uma condição de reagir e está submetido aos cuidados”, declarou Kelly Jane, diretora do Sindsaúde/RN, acrescentando existir “um grande déficit de profissionais no município, contribuindo com a sobrecarga de trabalho, quando muitas vezes um servidor da saúde fica responsável por dez pacientes em um único plantão”.

“Reivindicamos mais segurança no hospital e nas demais unidades de saúde, punição ao agressor e que a prefeitura convoque o cadastro de reserva”, conclui.

Autor: Com informações do Extra;quinta-feira, 07/01/2021, 23:13

