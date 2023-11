Idoso é encontrado morto ao lado de maleta com R$ 159 mil em dinheiro

Dinheiro apreendido pela polícia na casa do idoso. (Foto: Marcos Maluf)

Casa estava revirada, mas, inicialmente, não foram encontrados sinais aparentes de violência na vítima

Idoso de 73 anos foi encontrado morto ao lado de uma maleta com R$ 159 mil e também uma quantia em dólar, na manhã desta segunda-feira (13), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Apesar de não terem sido encontrados sinais aparentes de violência no corpo, a casa do idoso estava revirada e o caso é investigado.

Conforme apurado pela reportagem do Campo Grande News, uma funcionária do idoso chegou para trabalhar no imóvel, que fica na Rua Carlos Gomes. A mulher chamou, mas não teve resposta e estranhou. Então, foi até o quarto e percebeu que o patrão estava morto na cama.

A mulher chamou socorro e a morte foi constatada. Por conta de a casa ser encontrada revirada pela funcionária, equipes da Polícia Civil e perícia foram comunicadas e passaram a realizar os procedimentos no local.

Inicialmente, os peritos não encontraram sinais aparentes de violência no corpo da vítima e apenas exame irá apontar a causa da morte. No quarto, foi encontrada uma maleta com R$ 159.210,00, U$ 672,00, um DVR, documento de identidade da vítima e um celular.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer”, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol. O nome do idoso não foi divulgado. –

