Idoso que assediou criança de apenas 6 anos em Altamira no Pará é solto

Segundo o conselheiro tutelar que registrou a ocorrência o crime é passivo de fiança, que após paga pela família, o homem foi solto. – (Foto:Divulgação)

foi solto um dia após ter sido preso em flagrante por assediar uma menina de 6 anos de idade. Vídeos foram gravados pela própria vítima por um celular.

O caso aconteceu no bairro Jardim Independente 02. O conselho tutelar foi acionado e com o apoio do Grupo Tático Operacional foi até o local. A criança contou para a avó o que o homem fazia e a família decidiu filmar o assédio.

José foi enquadrado no artigo 241 previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente por fazer gestos obscenos para a menina, ele é vizinho da vítima. Ainda na delegacia, o idoso disse não lembrar quantas vezes assediou a criança.

Segundo o conselheiro tutelar que registrou a ocorrência o crime é passivo de fiança, que após paga pela família, o homem foi solto.

Por: RB1Notícias /Fonte: Site Confirma Notícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...