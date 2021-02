Corpo de motorista que escorregou e caiu em cachoeira é encontrado com ajuda de droner no rio Curuá

local no rio curuá onde foi localizado o corpo da vitima – (Foto:NP DRONES/Nardino Filho)-

Foi encontrado o corpo do motorista de caminhão “Elis Roberto da Silva”, no inicio da tarde desta quarta-feira (24).

O motorista era morador de Aparecida do Taboado (MS), estava desaparecido desde a manhã de domingo, 21/02, após cair na cachoeira do Curuá. Equipe de buscas foi formada com 3 homens da Corporação de Bombeiros do Mato Grosso e 4 homens do Pará com apoio da Policia Militar da região. As buscas de dois dias foram sem sucesso.

Na tarde desta terça-feira(24), Nardino Filho morador de Novo Progresso seguiu destino a cachoeira do Curuá com droner para ajudar nas buscas com o corpo de bombeiros.

Por Volta das 13h42mn com exclusividade para o Jornal Folha do Progresso , Nardino anunciou que o corpo foi encontrado distante aproximadamente 3 km em uma curva no rio curuá.

Corpo encontrado

3km de rio abaixo da queda d’água

Nardino Filho: Através do drone localizamos os acessos ao rio e visualizei os possíveis locais que poderia estar assim a equipe com barco localizou em uma galhada a aproximadamente 3km da queda – com fatura grave na cabeça e no corpo, relatou Nardino.

Ainda conforme informação a família do motorista estava no local acompanhando as buscas.

Ele foi filmado no local com o celular de outra pessoa poucos minutos antes de escorregar.

Leia mais:Vídeo mostra motorista na cachoeira antes de cair no Rio Curuá -Buscas continuam – via @NpJornal

Cachoeira do Curua está localizada as margens da rodovia BR 163, ponto turístico relevante na região, no local tem uma usina em funcionamento. “Devido ser uma área bastante rochosa, com diversas cachoeiras, é complexo porque, além da profundidade, existem alguns riscos devido o relevo ser irregular e com muitas rochas”, explica um Policial Militar que conhece bem o local. Por ser uma cachoeira, uma área rochosa, têm locais de difícil acesso e de risco iminente, banhistas, visitantes e frequentadores locais têm que ficar atentos a esses riscos afim de evitar acidentes e uma fatalidade”, reforça o sargento ao Jornal Folha do Progresso.

O corpo passara por exames cadavérico (IML) e será transladado para sua cidade Natal em MS.

