Imóveis de dois andares ou mais e os cuidados com a rede elétrica*

Há distâncias mínimas que essas construções devem ter da fiação para evitar acidentes fatais

Em construções de casas de dois pavimentos ou quando há a necessidade de aumentar o imóvel com mais um andar e fazer aquele “puxadinho” para incrementar o espaço, é altamente necessário o auxílio de profissionais habilitados da área de engenharia civil. Além desse cuidado, outro ponto que merece muita atenção é a rede elétrica que está nos arredores da construção, para que acidentes fatais sejam evitados.

De acordo com um levantamento feito pela Equatorial Energia Pará, os casos de acidentes nesse segmento geralmente envolvem o descumprimento das normas de segurança e o manuseio da rede elétrica de forma incorreta. “É um trabalho que exige que os profissionais estejam com equipamentos de proteção individual e tenham todo o cuidado possível com a fiação elétrica. Em alguns casos, somente a aproximação com a rede já pode causar um choque elétrico”, alerta o executivo de Segurança da Equatorial, Alex Fernandes.

As distâncias recomendadas – As construções de mais um pavimento nas casas devem ser planejadas observando sempre a localização da rede elétrica e o tipo de material que vai ser utilizado nas obras. Uma orientação prévia dos trabalhadores para esse cuidado é muto válida logo no início dos trabalhos.

Há regras que devem ser cumpridas rigorosamente, como manter uma distância de, no mínimo, 1,7 metro da fiação elétrica. Se o imóvel possuir dois pavimentos e mais a sacada, a distância aumenta para 3,0 metros. “Geralmente esses espaços costumam ter janelas e sacadas. Então é muito importante que a fiação elétrica esteja longe, principalmente quando há a presença de crianças”, reforça Alex.

Há também o alerta para que somente profissionais qualificados sejam contratados para a execução das obras. “Tanto na esfera da construção da civil e se houver a necessidade de manusear instalações elétricas, somente profissionais habilitados devem ser acionados. Lembrando que as instalações elétricas internas são de responsabilidade do cliente, mas caso haja alguma situação de dúvida em relação à rede externa, a Equatorial Pará deve ser acionada”, esclarece o executivo.

MAIS CUIDADOS –

Todo material condutor de energia, como vergalhões e barras de ferro, precisa ser manuseado com muito cuidado para estar sempre afastado da rede. O uso indevido de escadas e cordas também são origem de muitos acidentes. Outros cuidados também devem ser levados em conta:

– Evite qualquer tipo de serviço próximo à rede elétrica. Dependendo do nível de tensão, não é necessário tocar a rede para levar descarga;

– Não instale antenas próximas à rede de energia ou para-raios;

– Não use extensores ou cabos ao realizar pintura de fachadas, pois eles podem ficar próximos ou tocar a rede elétrica;

– A utilização de andaimes deve ser planejada com cuidado, com sinalização correta;

– Não utilize benjamim ou T para ligar equipamentos na tomada para evitar sobrecarga e curto-circuito.

Fonte:Equatorial Energia Pará/com foto

