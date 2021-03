Mulher suspeita de participação na morte de lavador de carros em Santarém

Corpo de Edson Miranda Costa 45 anos, ficou caído na calçada — Foto: Zé Rodrigues/Tv Tapajós

Crime aconteceu na tarde do dia 8 de fevereiro, quando a vítima estava almoçando do lado de fora de um estabelecimento que vende peixe assado.

Por volta das 10h desta sexta-feira (12) policiais da Delegacia de Homicídios e da Chefia de Operações da 16ª Seccional Urbana de Santarém, oeste do Pará, sob o comando da delegada Raíssa Beleboni, cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Gabriel veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal, contra Jeissyane Taíse dos Santos Ribeiro, conhecida como Jeissy, suspeita de participação na morte do lavador de carros Edson Miranda Costa, 45 anos, conhecido como Janjão.

O crime aconteceu no dia 8 de fevereiro deste ano, quando o lavador de carros almoçava do lado de fora de um estabelecimento que vende peixe assado no bairro Maracanã. O autor dos disparos foi identificado como Marcus Nathan Monteiro Ferreira, conhecido como Marquinhos.



Suspeito de Matar Edson Miranda, Marcus Nathan Monteiro Ferreira, conhecido como Marquinhos continua foragido — Foto: Divulgação

De acordo com testemunhas, Marquinhos chegou em uma moto e sem descer do veículo, efetuou os disparos que atingiram Janjão. O lavor de carros morreu no local. Já o assassino não foi localizado nos endereços identificados como seus possíveis paradeiros, permanecendo na condição de foragido.

Sem dar detalhes de qual teria sido a participação de Jeissyane no homicídio, a polícia informou que a suspeita já foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

Por G1 Santarém — PA

