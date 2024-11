IMPACTANTE: Morte de toneladas de peixes assola comunidade ribeirinha em Santarém, no Oeste do Pará

Foto: Reprodução | Um cenário alarmante se desenrola na área de várzea do rio Amazonas, próximo a Santarém (PA), onde uma mortandade massiva de peixes foi registrada. Tudo por causa da crise climática que o município vem enfrentando.

Pescadores da comunidade Igarapé do Costa notaram a morte de diversas espécies, começando por peixes mais frágeis e avançando para os de maior valor comercial, como o surubim e o pirarucu. Estima-se que entre 15 e 20 toneladas de peixes tenham sido perdidas na região, afetando também jacarés, tartarugas e arraias.

As imagens impactantes mostradas nessa reportagem, da crise climática no município de Santarém, são do fotógrafo Lalo de Almeida.

A situação é agravada por uma seca extrema que atinge a região, resultando no desaparecimento de lagos e igarapés essenciais para a subsistência de cerca de 500 famílias. Os pescadores têm se mobilizado para resgatar os poucos peixes vivos que restam, enquanto as carcaças são empilhadas para serem queimadas, criando um ambiente insustentável. Erick Penna Ribeiro, presidente da associação local, expressou sua incredulidade: “Em 33 anos de vida, eu nunca vi isso.”

Biólogos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, visitaram a comunidade e indicaram que a mortandade pode ter sido causada por um choque térmico, resultado do aquecimento das águas, que atingiram 32°C, acima do limite aceitável de 28°C.

A falta de oxigênio na água e a decomposição dos peixes mortos podem estar contribuindo para uma possível contaminação futura. No entanto, os ribeirinhos aguardam respostas mais concretas sobre a situação.

Apesar da gravidade do evento, não houve até o momento mobilização significativa por parte do governo federal. Os pescadores relatam que receberam um auxílio de dois salários mínimos para enfrentar a seca, mas clamam por mais apoio e esclarecimentos sobre a mortandade. Ednei José da Gama, presidente do conselho local, enfatizou a necessidade de respostas: “A gente precisa de uma resposta sobre o que ocorreu.”

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Folha de São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2024/08:26:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...