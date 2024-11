Botafogo vence o Palmeiras no Allianz Parque, assume a liderança e está perto do título brasileiro

Foto: Vítor Silva/Botafogo | Fogão não deu chances para o rival e garantiu três pontos importantes faltando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Em uma semana cheia decisiva para Palmeiras e Botafogo, o clube carioca se impôs jogando no Allianz Parque, em São Paulo (SP) e venceu o concorrente direto ao título por 3 a 1, na noite desta terça-feira (26). Com o triunfo, o Fogão abriu três pontos do Palmeiras e recuperou a liderança do Brasileirão faltando apenas duas rodadas para o fim.

A “síndrome de pipoqueiro” ao que parece não afetou o Botafogo. A equipe alvinegra soube suportar a pressão do Palmeiras e saiu de campo com uma vitória imponente fora de casa, contra um rival direto pelo título. Diferente do que ocorreu no ano passado, em que o Palmeiras conseguiu vencer o clube carioca fora de casa na reta final, o Fogão deu o troco no Verdão e conquista vantagem importante na reta final da Série A.Com gols de Gregore no primeiro tempo, Savarino e Adryelson no segundo, o Botafogo garantiu três pontos importantes às vésperas da grande decisão da Copa Libertadores da América, que ocorre no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG, na Argentina. A vitória deu tranquilidade à equipe alvinegra, que agora soma 73 pontos na tabela da Série A contra 70 do Palmeiras, faltando dois jogos para o fim da competição.

Desde 1995 o Botafogo não vence o Campeonato Brasileiro e pode sair da fila já na próxima rodada, contra o Internacional-RS, fora de casa. Basta vencer o Colorado e torcer por um tropeço do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro-MG, no Mineirão.

