Após recesso, Câmara retomou trabalhos legislativos nesta terça-feira

(Foto:ASCOM Câmara Municipal) — A Câmara retomou, nesta terça-feira, 15 de fevereiro, a tramitação de proposições após o recesso parlamentar. Todos os anos, entre 15 de dezembro até 15 de fevereiro, os trabalhos legislativos ficam interrompidos, conforme Regimento Interno. Nesta semana de retorno, estão previstas as reuniões das comissões permanentes da Casa. Já a primeira sessão ( solene ) para retomada dos trabalhos vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 09h00, no Plenário do legislativo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo no Facebook.

Marconi da Unika, Vice-prefeito de Novo Progresso representou o executivo na abertura dos trabalhos no legislativo.

Por conta do recesso, estavam suspensas as atividades legislativas, como reuniões das comissões, sessões ordinárias e extraordinárias, além da tramitação de projetos, requerimentos e moções. Nesse período, o trabalho administrativo executado pelos servidores efetivos e assessores é mantido. Da mesma forma, o trabalho político dos parlamentares e o recebimento de demandas dos munícipes pelos vereadores não parou.

Sessão Ordinária

A primeira Sessão Ordinária de 2022, será realizada na próxima terça-feira, dia 22 de fevereiro 2022, conforme regimento interno da casa de leis.

A sessão marcará o início oficial da atividade parlamentar de 2022, que já vinha se desenvolvendo nos bastidores pelos vereadores durante o recesso legislativo. Nesta primeira sessão (Solene) estiveram presente todos os vereadores.

No uso da tribuna os vereadores levaram as demandas do município e lembraram da responsabilidade de levar adiante o trabalho para ajudar o município de Novo Progresso em seu desenvolvimento.

O Vereador Chico Souza (PSL), presidiu a sessão, em seu discurso argumentou que o legislativo em seu gerenciamento está 100% junto ao TCM (Tribunal de Constas dos Municípios), com as prestações de contas.

Denuncias

Com um orçamento mensal de R$ 320 mil (Duodécimo), o legislativo vem executando obra para adequar salas para os vereadores, assunto questionado pelos munícipes em 2021, por não considerar prioridade. Chico Souza (PSL), responde por denúncia na farra do combustível, feita pelo advogado Antônio Bove, o processo tramita junto ao TJPA e TCM. Leia mais:Advogado denuncia “farra’ de combustível” pelo presidente da câmara de Novo Progresso

Assessores

Com retomada dos trabalhos os vereadores que também tem assessores, para ajuda- los no decorrer do mandato, em sua maioria não compareceram no legislativo. O Jornal Folha do Progresso constatou a presença no plenário da casa assessor de dois vereadores; vereador Matheus (MDB) e Juliano Simionato (União Brasil), outros nove assessores não compareceram. O assessor parlamentar é indicado pelo vereador, receberam neste mês de janeiro a importância de R$ 1.617,99 (mil seiscentos e dezessete reais e noventa e nove centavos), para prestar assessoria ao edil de Novo Progresso-PA.

