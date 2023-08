Influencer vegana que promovia dieta nas redes sociais morre ‘de fome e exaustão’

Influenciadora vegana morreu de ‘fome e exaustão’, afirma a mãe dela (Foto:Repordução/Instagram: @rawveganfoodchef).

Conhecida como Zhanna D’Art, influenciadora fazia dieta à base de alimentos crus e nada de água

A influenciadora russa Zhanna Samsonova, conhecida como Zhanna D’Art nas redes sociais, morreu “de fome e exaustão” após não combater uma infeccção devido a um “esgotamento exacerbado do corpo”. A mulher, que tinha 39 anos, promovia dietas à base de alimentos crus e nada de água para seus milhares de seguidores na internet.

Segundo a mãe dela, Vera Samsonova, Zhanna estaria com o corpo extremamente fraco e vulnerável quando contraiu a infecção, o que teria diminuído as chances de resistência ao quadro e a levado a morte.

“Melhor que o tradicional Big Mac! É cru e baseado em plantas! Sem glutén, óleo, açúcar, colesterol e lactícinios!”, escreveu a influenciadora em um de seus posts, mostrando um hambúrguer artesanal vegano.





Segundo o jornal russo Vechernyaya Kazan, Zhanna não bebia água há seis anos. Para se hidratar, ela tomava apenas sucos de frutas e vegetais. Amigos da influenciadora, que não se identificaram, disseram que se preocupavam com a saúde da amiga nos últimos meses, pois ela tinha hábitos alimentares bastante restritivos.

“Quando a vi em Phuket, fiquei horrorizado. Eu morava um andar acima dela e todos os dias temia pela sua vida. Eu a convenci a procurar tratamento, mas ela não resistiu”, afirmou um deles ao jornal Time News.

Outro disse que ela sofria de anorexia e, por estar fraca demais, quase não saia da cama. Eles tentaram convencê-la a buscar ajuda, mas ela recusou.

A causa oficial da morte de Zhanna será determinada a partir do resultado da necropsia, após a família trazer o corpo dela de volta à Rússia.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/18:23:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...