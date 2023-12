Casal é flagrado fazendo sexo na ‘Calçada da Fama’ de Hollywood

A localização exata na Calçada da Fama não foi confirmada. A origem do vídeo e a data do incidente permanecem desconhecidas.

Um casal foi surpreendido em um momento íntimo, sob um saco de dormir, na renomada Calçada da Fama de Hollywood, na Califórnia, nos EUA. O incidente, que aparenta envolver dois homens, ganhou notoriedade após ser compartilhado em uma postagem no X (antigo Twitter) no último sábado (16/12). O vídeo de 15 segundos exibe um saco de dormir prateado e azul, com dois pares de pernas visíveis, movimentando-se continuamente.

Em meio à cena, um dos indivíduos utiliza apenas um sapato, enquanto a câmera gira, revelando uma das estrelas icônicas da Calçada da Fama ao fundo, criando uma atmosfera que remete a momentos íntimos sob um edredom, como nos programas de televisão como Big Brother.

A localização exata na Calçada da Fama não foi confirmada. A origem do vídeo que viralizou nas redes e a data do incidente permanecem desconhecidas. Até o momento, não há informações sobre eventual abordagem policial ao casal envolvido na situação inusitada.

