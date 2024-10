Iniciou nesta terça-feira o julgamento de réu confesso de chacina que matou 7 em Sinop | MT – veja

O julgamento de Edgar Ricardo de Oliveira, réu confesso da chacina de Sinop (a 480 km de Cuiabá), em 2023, acontece neste momento. Edgar, junto de seu comparsa, Ezequias Souza Ribeiro (morto em confronto com policiais à época), são réus por matar sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, em um bar – veja vídeo da chacina

Edagar é reu pelas mortes de Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos; Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos; Elizeu Santos da Silva, de 47 anos; Josué Ramos Tenório, de 48 anos; Adriano Balbinote, de 46 anos; Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos; Larissa Frasão de Almeida, de apenas 12 anos, filha de Getúlio.

Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, serão ouvidos: o promotor Herbert Dias Ferreira – autor da ação, quatro assistentes de acusação, uma vítima de roubo, testemunhas de acusação, testemunha de defesa e, por fim, Edgar, que é defendido pela Defensoria Pública.

Vídeo mostra a execução a sangue frio de 6 pessoas em bar no Nortão

Edgar está preso preventivamente na Penitenciária Central de Mato Grosso (PCE), em Cuiabá, e afirmou não ter interesse em participar de maneira presencial. Sua defesa, no entanto, estará no plenário do júri. O réu terá acesso à entrevista particular com seu defensor, antes e durante o julgamento.

A audiência está sendo transmitida pelo YouTube – veja

