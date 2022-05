Inmet alerta para onda de frio e risco de tempestades em 15 estados, incluindo o Pará

(Foto: Reprodução) As mudanças de temperatura causadas por uma frente fria e formação de um novo ciclone na região Sul do Brasil têm gerado alterações consideráveis de tempo em pelo menos 15 estados, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O órgão emitiu alerta de perigo para as intempéries para toda esta semana. Há risco de chuvas intensas e tempestades, com ventos fortes que podem chegar a 100 km/h em alguns locais. O alerta também é de frio intenso, que pode durar até cinco dias.(As informações são do O Liberal)

Os estados mais atingidos são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Rio Grande do Sul e Santa Catarina que ainda sentirão os efeitos de um ciclone com força de furacão nos próximos dias, e ainda risco de geadas e “chuva congelante”. Também devem ser atingidos por chuvas intensas e tempestades Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Jornal Folha do Progresso em 19/05/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...